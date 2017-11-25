Моуринью: «МЮ» не играл хорошо, но мои футболисты не заслуживают плохих слов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Возможно, это был наш самый сложный матч в этом сезоне. Пару дней назад (в проигранном со счётом 0:1 матче с „Базелем“. — Прим. „Чемпионата“) у нас были невероятные шансы, но тогда мы не забили, а сегодня смогли. Поздравляю соперника с его выступлением и поздравляю своих ребят. Они не играли хорошо, но отдали все силы и не заслуживают плохих слов. На мой взгляд, они заслужили лучшего результата.

Не жалею, что выпустил на поле атакующий состав, так как он принёс нам победу над „Ньюкаслом“ со счётом 4:1. Иногда в таких случаях ты теряешь баланс на поле и создаёшь меньше моментов, но это футбол», — сказал Моуринью.