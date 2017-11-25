Хендерсон: думаю, «Челси» больше доволен одним очком, чем «Ливерпуль»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии.

«Разочарован, так как думал, что нам удастся завоевать три очка. Это был матч между двумя хорошими командами, в котором у обеих сторон были шансы, но, думаю, „Челси“ больше доволен одним очком, чем мы.

Выступление Салаха? Он продолжает двигаться вперёд, что хорошо для нас. Он фантастически завершил атаку в эпизоде со своим голом, а позже мог забить второй", — сказал Хендерсон.