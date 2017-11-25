Клопп — о матче с «Челси»: одна из лучших ничьих, которые я видел в жизни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча с «Челси» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

«Доволен выступлением команды, тем, как мы провели игру. Немного сложно играть, когда „Челси“ выпускает восьмерых защитников. Но после недели, которая у нас выдалась, могу назвать эту ничью одной из лучших, которые я видел в жизни.

Каждому нужно немного удачи, и у нас её снова не было. Мы хотели изменить тактику перед ответным голом, но судья не дал нам сделать этого. Мы хотели перейти на игру в пять защитников, чтобы изменить ситуацию на поле.

Хорошая игра, в конечном итоге мы набрали одно очко в матче с «Челси». Чуть позже сегодня будет момент, когда подумаю, что это хороший результат, но сейчас я так не думаю", — приводит слова Клоппа BBC.