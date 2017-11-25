Вальверде: после продления контракта с Месси мы можем немного расслабиться

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал продление контракта с лидером каталонского клуба, Лионелем Месси, до 2021 года.

«Как Лео и говорил, он давно продлил контракт, просто не хватало официальной церемонии подписания. После неё мы можем немного расслабиться. Мы давно видели желание Месси остаться в клубе», — цитирует Вальверде Marca.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истекал летом 2018 года. В новом соглашении 30-летнего аргентинца прописана сумма отступных в размере € 700 млн.