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Вальверде: после продления контракта с Месси мы можем немного расслабиться

Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал продление контракта с лидером каталонского клуба, Лионелем Месси, до 2021 года.

«Как Лео и говорил, он давно продлил контракт, просто не хватало официальной церемонии подписания. После неё мы можем немного расслабиться. Мы давно видели желание Месси остаться в клубе», — цитирует Вальверде Marca.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истекал летом 2018 года. В новом соглашении 30-летнего аргентинца прописана сумма отступных в размере € 700 млн.

Месси подписал новый контракт с «Барселоной», сумма отступных — € 700 млн
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