Экс-игрок «Анжи» Жусилей: после российского холода для меня всё было просто

Бывший полузащитник «Анжи» Жусилей поделился воспоминаниями о жизни в России. Бразилец перешёл в махачкалинский клуб зимой 2011 года, а в январе 2014-го перебрался в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Когда мне был 21 год, я покинул Бразилию и отправился в Россию. Тамошние климат, культура и кухня полностью отличались от того, что было в Бразилии. Но я всё равно быстро адаптировался. Затем я отправился в Объединённые Арабские Эмираты, то есть поменял минус 30 градусов на плюс 50. Это была огромная разница, но после российского холода для меня всё было просто», — цитирует Жусилея сайт болельщиков «Сан-Паулу», за который он сейчас выступает.