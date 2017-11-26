Слуцкий: игра с «Бристолем» — самая разочаровывающая во всей моей жизни

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (2:3). «Тигры» упустили победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма, и не смогли выиграть в шестом подряд матче.



«Если измерить уровень разочарования, то у меня он максимален. Мы контролировали игру, но не контролировали стандарты, и из-за этого мы проиграли матч. «Бристоль Сити» — сильная команда, они были лучше при единоборствах в штрафной площади.

Очень сложно что-то анализировать. Сегодня у «Бристоль Сити» не было моментов в первые 60 минут, но… У нас много проблем в обороне — я думаю, все это понимают. Очень сложно говорить о любых позитивных сторонах этой игры после такого исхода. Это была самая разочаровывающая игра во всей моей жизни", — сказал тренер.