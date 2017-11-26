Тренер «Бристоля»: очень уважаю Слуцкого, он переигрывал нас в течение 65 минут

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон после победы над «Халл Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа поддержал наставника «тигров» Леонида Слуцкого. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«Слуцкий полностью выполнил свою работу, переигрывая нас на протяжении 65 минут. Но иногда игроки могут посыпаться, если у них нет уверенности. Я очень уважаю этого тренера», – сказал Джонсон.

«Бристоль» (34 очка) занимает пятое место в таблице Чемпионшипа.