Конте: «Ливерпулю» с огромным трудом удавалось создавать моменты

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:1.

«Мы должны быть довольны игрой. Обе команды демонстрировали интенсивный футбол на протяжении всех 90 минут. После долгого перелета у нас фактически не было времени на отдых, и поэтому матч получился очень сложным. Естественно, играть на выезде против столь сильного соперника нелегко, и мы должны быть довольны. В первом тайме мы выглядели уверенно и постоянно создавали опасные моменты, завладев мячом.

После перерыва у нас было много возможностей забить, но в свой лучший игровой отрезок мы пропустили в собственные ворота. Нам немного не повезло в том, как развивался голевой эпизод, но я рад, что мои игроки дали достойный ответ, продемонстрировав стремление переломить ход матча. Мы сделали все, чтобы победить, но все же сыграли вничью и должны быть довольны результатом.

Сегодня мы играли очень хорошо и придерживались выбранного плана. «Ливерпулю» с огромным трудом удавалось создавать моменты. Мы хорошо подготовились и действовали согласно замыслу, уверенно играя в обороне и моментально создавая опасные шансы, завладев мячом. После перерыва мы вели игру и имели много возможностей для взятия ворот. «Ливерпулю» повезло забить и затем удержать ничью», — сказал Конте.