Ходжсон: такие моменты дадут «Кристал Пэласу» шанс выжить в АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился впечатлениями после волевой победы над «Сток Сити» (2:1) в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги.



«Мы в восторге, и остаётся надеяться, что такие моменты помогут нам потихоньку оторваться от зоны вылета и предоставят нам шанс на выживание в АПЛ. Не думаю, что мы заслужили пропущенный гол, но Шакири блеснул волшебством. Важно, что мы сумели ответить, сравнять счёт было очень важным для нашей команды», — цитирует наставника английского клуба ВВС.

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