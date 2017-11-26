Моуринью: в моём тренерском штабе есть свободное кресло для Кэррика

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что капитан команды Майкл Кэррик может войти в его тренерский штаб, когда решит завершить карьеру. 36-летний футболист не выходил на поле с сентября из-за проблем с сердцем.

«Майкл знает, что в моём тренерском штабе есть одно свободное кресло для него. Когда он захочет его занять, оно всё ещё будет свободно. Мы вместе с руководством хотим этого. Так что Кэррик находится в комфортной ситуации, его будущее связано с нами. Впрочем, он хочет быть игроком до конца сезона и вернулся к тренировкам с нами. Он хочет играть, и я доволен этим», — цитирует Моуринью сайт «МЮ».