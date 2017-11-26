Мертенс: где вы найдёте игрока, который забил 28 голов и стоит € 28 млн?

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс рассказал, что в этом году мог перейти в чемпионат Китая, но в итоге решил остаться в Италии, продлив контракт с неаполитанским клубом до 2020 года.

«Мы вели переговоры с китайцами этим летом. Прошлой зимой я получил предложение из Китая и мог зарабатывать невероятные деньги. Но «Наполи» не желал моего ухода, и я сам хотел остаться. Так что из этого ничего не вышло.



Что будет, если подобное предложение поступит снова? Именно из-за этого я хотел прописать в новом контракте сумму отступных для иностранных клубов. € 28 млн — это не очень много для китайского клуба, но зато приличная сумма для «Наполи». По крайней мере, она была приличной, пока Неймар не перешёл в «ПСЖ». Теперь люди считают € 28 млн копейками.



Впрочем, я совершил хорошую сделку. Где вы найдёте игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит € 28 млн? Нигде, правда? Я хорошо договорился», — сказал бельгиец.