Тарханов: «Урал» хорошо играл с «Краснодаром», не получилось сделать результат

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Не получилось сделать результат. Достаточно хорошо играли, были моменты, много подходов, но забить не сумели. Самое главное пока — это реализация. Хотя Портянгин достаточно хорошо играл, цеплялся за все мячи, вверху выиграл, был момент, где он бил головой хорошо, но не получилось. Кроме Ильина атаку было усилить некем», — заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».