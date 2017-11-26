«Депортиво» и «Атлетик» победителя выявить не сумели

В матче 13-го тура испанской Примеры «Депортиво» и «Атлетик» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Риасор» (Ла-Корунья), завершилась со счётом 2:2.

Команда из Бильбао открыла счёт на 16-й минуте, когда точным ударом отметился Маркел Сусаета. Отыгрались хозяева на 35-й минуте — счёт сравнял Адриан Лопес. На 60-й минуте «Атлетик» опять повёл в счёте — отличился Иньяки Уильямс. Впрочем «Депортиво» сумел вновь отыграться — на 76-й минуте Фабиан Шёр установил окончательный результат.

В таблице испанского первенства «Депортиво» (12 очков) располагается на 17-й строчке, а «Атлетик» (13) — на 15-й.

