Бердыев: игра была до гола. К сожалению, ЦСКА реализовал свой момент

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).

«ЦСКА — достаточно организованная команда. Сегодняшняя игра была до гола. Кто первый забивает, у того преимущество, так как и ЦСКА, и мы умеем обороняться. К сожалению, ЦСКА реализовал свой момент.

Не считаю ли ошибкой выход в стартовом составе Канунникова, а не Азмуна? Ошибки не было. Функционально Азмун не готов даже на 60 минут из-за того, что у него были травмы», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».