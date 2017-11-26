Гуренко: я не считаю, что БАТЭ честный чемпион

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал итоги завершившегося чемпионата Беларуси.

«Динамо», которое разгромило в гостях «Витебск» (4:1), заняло бы первое место, если бы БАТЭ проиграл „Городею“, но команда из Борисова сумела сравнять счёт на шестой компенсированной минуте. В таблице чемпионата БАТЭ и «Динамо» имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше за счёт побед в личных встречах.

Игроки «Динамо» следили за матчем БАТЭ, а когда стало ясно, что они не стали чемпионами, у многих на глазах были слёзы.

«Это не слёзы. Это эмоции. Никто не знает, что прошлось ребятам пройти в этом сезоне. В них никто не верил. В этом году мы — чемпионы.

Результат на табло. Спасибо ребятам, спасибо болельщикам, кто в нас верил и поддерживал. У нас хорошая команда.



Мы очков набрали столько же сколько и БАТЭ. Я не считаю, что БАТЭ честный чемпион. Ну, ничего страшного", — цитирует Гуренко Football.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года. Всего на счету клуба из Борисова 14 чемпионских титулов.