Хемед: со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами

Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Томер Хемед поблагодарил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича за обмен футболками после матчей команд в 13-м туре английской Премьер-лиги.

Хемед опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с футболкой Ибрагимовича, пошутив в манере самого шведского форварда.

«Со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами. Большое спасибо, легенда Златан Ибрагимович», — написал Хемед.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» на своём поле со счётом 1:0. Хемед и Ибрагимович вышли на поле после замен во втором тайме.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Томера Хемеда.