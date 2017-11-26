Хемед: со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами

Нападающий «Брайтон энд Хоув Альбион» Томер Хемед поблагодарил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича за обмен футболками после матчей команд в 13-м туре английской Премьер-лиги.
Хемед опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с футболкой Ибрагимовича, пошутив в манере самого шведского форварда.
«Со Златаном не меняются футболками. Футболка Златана меняется с вами. Большое спасибо, легенда Златан Ибрагимович», — написал Хемед.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» на своём поле со счётом 1:0. Хемед и Ибрагимович вышли на поле после замен во втором тайме.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Томера Хемеда.
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