Кокорин: «Спартак» все не любят. Мне неинтересно, как они играют

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в преддверии гостевого матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (27 ноября) поделился мнением о важности оппонента, а также сообщил, что не следит за матчами красно-белых.

«И в «Динамо» это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак».

Видел ли матчи «Спартака» с «Севильей» и «Марибором» в Лиге чемпионов? Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют», — сказал Кокорин в программе «После футбола».