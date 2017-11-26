Жена Левандовского: надеемся, что Роберт завершит карьеру в Лос-Анджелесе

Анна Левандовска, которая является супругой нападающего сборной Польши и «Баварии» Роберта Левандовского, намекнула, что её муж был бы не против поиграть за клуб из MLS перед завершением своей карьеры. По её словам, именно в США она хотела бы заниматься развитием бренда своей компании Foods by Ann, а её 29-летний муж мог бы выступать в одном из местных клубов.

«Мы мечтаем о Лос-Анджелесе. Это то место, где мы хотим развивать свой бренд. Надеемся, что Роберт завершит карьеру в клубе из Лос-Анджелеса. Это было бы исполнением нашей мечты», — цитирует Анну Goal со ссылкой на Business Insider.

В Лос-Анджелесе с 2018 года появится новый одноимённый клуб, который будет выступать в MLS. Кроме того, в этом городе есть клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», который также выступает в элитной американской лиге.