«Валенсия» — «Барселона»: арбитр ошибочно не засчитал гол Месси

«Валенсия» принимает на своём поле «Барселону» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит на стадионе «Месталья» в эти минуты.

На 30-й минуте игры нападающий каталонцев Лионель Месси пробил из-за штрафной по воротам соперника. Голкипер хозяев Нето не смог справиться с ударом, после которого мяч пересёк линию ворот. Тем не менее, главный арбитр встречи Игнасио Вильянуэва и его помощники взятие ворот не засчитали, несмотря на всё возмущение по этому поводу игроков «Барселоны».

Напомним, что система видеоповторов VAR начнёт работать на матчах чемпионата Испании только с сезона-2018/19.

Посмотреть видео эпизода можно на канале MATCH OF THE DAY в YouTube.