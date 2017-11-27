Альба об отмене гола Месси: видел даже с середины поля, что это ошибка арбитров

Защитник «Барселоны» Хорди Альба подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1), высказавшись в пользу введения видеоповторов. В первом тайме бригада арбитров не засчитала чистый гол нападающего каталонцев Лионеля Месси.
«Отмена гола Месси — это ошибка арбитров. Я видел это даже с середины поля. В перерыве мы посмотрели повтор. Очевидно, что такие моменты нельзя допускать.
Видеоповторы — это ещё одна технология, которая поможет футболу. Они помогут решать спорные эпизоды вроде этого», — приводит слова Альбы Marca.
У Месси украли гол. Но он всё равно спас «Барсу»
А «Валенсия» даже в отсутствие тренера чуть было не отправила каталонцев домой без набранных очков.