Маркиньос: техника Дракслера впечатляет больше, чем Месси, Неймара или Роналду

Защитник «ПСЖ» Маркиньос похвалил технические способности своего партнёра по команде Юлиана Дракслера, поставив их выше техники нападающих Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.

«Я играл против трёх великих футболистов — Месси, Неймара и Роналду. Но с точки зрения чисто технических способностей Дракслер — тот игрок, кто произвёл на меня наибольшее впечатление», — приводятся слова Маркиньоса на странице Get French Football в «Твиттере».

В текущем сезоне Маркиньос провёл 10 матчей в чемпионате Франции и отметился голевой передачей. На счету Дракслера 12 матчей, 2 гола и 3 результативных паса в Лиге 1.