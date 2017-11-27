«Зенит» поздравил Манчини с днём рождения, пожелав трофеев и хорошего настроения

«Зенит» поздравил главного тренера команды Роберто Манчини с днём рождения. Сегодня итальянскому специалисту исполняется 53 года.

«Уважаемый Роберто! Мы хотели бы пожелать Вам новых побед, трофеев и только хорошего настроения. Мы верим, что «Зенит» под Вашим руководством достигнет самых высоких вершин! С праздником! Buon compleanno, Mister!» — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Сегодня в матче 18-го тура Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча состоится в Москве, начало игры в 19:30 мск.