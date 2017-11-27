Аленичев рассказал о трансферных целях «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в беседе с пресс-службой клуба рассказал о трансферных целях во время зимней паузы.

«Не буду скрывать, что усиление нужно в каждую линию и мы хотим приобрести по одному футболисту. Это касается и вратарской позиции. С этим вопросом я буду обращаться к руководителям клуба. Думаю, что руководители пойдут нам навстречу.

Прекрасно понимаю, что усиление, как и любой другой команде, необходимо. Часто в межсезонье происходят какие-то перестановки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Наша команда – не исключение. Думаю, в зимний перерыв мы усилимся некоторыми новичками», — заключил Аленичев.

После 25 туров «Енисей» набрал 56 очков и лидирует в ФНЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».