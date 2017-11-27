Глава БАТЭ: надо же было и такое чемпионство получить, через задницу

Глава БАТЭ Анатолий Капский ярко охарактеризовал 14-й чемпионский титул, завоеванный командой.

Глава БАТЭ не скрывал радости от победы, но делиться ею с журналистами не стал. Закрывая дверь в раздевалку, руководитель произнес только одну фразу: «Надо же было и такое чемпионство получить. Через задницу».

БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси, сыграв вничью с «Городеей» (3:3) в заключительном туре первенства. Минское «Динамо», которое разгромило «Витебск» (4:1), заняло бы первое место, если бы БАТЭ проиграл, но команда из Борисова сумела сравнять счёт в компенсированное время.

БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года. Всего на счету БАТЭ 14 чемпионских титулов.