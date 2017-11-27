Во Франции высмеяли низкую скорость Эвра при помощи видео с внедорожником

Французское телешоу J + 1 высмеяло низкую скорость экс-защитника «Марселя» Патриса Эвра.

10 ноября «Марсель» на своём официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

После этого 36-летний француз протащил внедорожник по дороге, выложив видео на своей странице в «Инстаграме», дав понять, что намерен вернуться в футбол более сильным. Авторы шоу связали невысокую скорость Эвра с этим роликом, представив, что он тянул за собой внедорожник и по ходу матчей.

Видео доступно в «твиттере» J + 1.