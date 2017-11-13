Эвра протащил внедорожник по дороге, пообещав вернуться сильнее

Бывший защитник «Марселя» Патрис Эвра после ухода из клуба не сидит без дела. Футболист занимается физической подготовкой, чтобы вернуться сильнее. 36-летний француз протащил внедорожник по дороге, выложив видео на своей странице в «Инстаграме».



«Я чувствую себя благословлённым, счастливым и неленивым. Зачем нужно волноваться, когда у вас есть поддержка и сила. Продолжайте улыбаться. Я вернусь сильнее, чем когда-либо. Мне нравится эта игра», — сказал Эвра.



10 ноября «Марсель» на своём официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с защитником Патрисом Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс., а «Марсель» — на € 25 тыс.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Эвра.