Болельщики «Спартака» встретили Дзюбу свистом и нецензурными оскорблениями

Игроки «Зенита» прибыли на стадион «Открытие Арена» в Москве, где сыграют со «Спартаком» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Когда из автобуса сине-бело-голубых выходил бывший форвард московской команды Артём Дзюба, болельщики красно-белых встретили его свистом и нецензурными оскорблениями.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака» и был игроком команды до 2015 года, после чего перебрался в «Зенит».

Также фанаты «Спартака» освистали голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который заменяет в воротах травмированного Андрея Лунёва.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит». Начало — в 19:30 по московскому времени.