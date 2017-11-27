Мончи: «Рома» не планирует приобретать новичков в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Ромы» Мончи сообщил, что клуб не планирует приобретать новичков в зимнее трансферное окно.

«Нашими январскими трансферами будут Шик, Эмерсон и другие игроки, которые пока ещё не оправдали ожиданий на поле. Эта команда близка к тем стандартам, которые нужны главному тренеру Эусебио Ди Франческо, хотя у нас, разумеется, всё ещё есть возможности для улучшения состава», — сказал Мончи в интервью Gazzetta dello Sport.

Набрав 31 очко в 14 матчах итальянской Серии А, «Рома» идёт четвёртой.