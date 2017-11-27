«Спартак» — «Зенит»: перенесший инсульт болельщик хозяев совершил удар по мячу

Болельщик «Спартака» Пётр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в августе 2014 года, перед центральным матчем 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» встал с коляски, сделал несколько шагов и совершил в центре поля символический удар по мячу, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.



Также болельщика поддержал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Видео можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».