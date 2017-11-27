Пасторе: «ПСЖ» выиграл у лучшей команды во Франции после нас

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал победу над «Монако» в матче 14-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат еще не выигран, но мы сильно изменили ситуацию в таблице. Мы выиграли у лучшей команды во Франции после нас. Хорошо иметь задел в 9 очков, но надо стараться как можно сильнее увеличить отрыв, ведь в прошлом сезоне нам не удалось выиграть титул. Все привыкают к тому, что мы выигрываем со счетом 4:0 или 5:0, сегодня этого сделать не удалось, но мы выиграли, а это крайне важно», — сказал игрок.

«ПСЖ» с 38 очками занимает первое место в таблице, опережая «Лион» и «Монако» на 9 баллов.