Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«ПСЖ» выиграл у «Монако» и оторвался от преследователей на 9 очков

Футбол

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче 14-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Юлиан Дракслер из-под защитника прострелил во вратарскую, где Эдинсон Кавани сыграл на опережение и подрезал мяч под перекладину. В дебюте второго тайма Марко Верратти забросил мяч на ход Неймару, которого в штрафной «Монако» завалил Алмами Туре. Неймар легко реализовал пенальти, ударив в левый угол.

На 81-й минуте Жоау Моутинью со стандарта пробил в голову Килиану Мбаппе, от которого мяч по высокой дуге залетел в дальнюю девятку.

«ПСЖ» с 38 очками занимает первое место в таблице, опережая «Лион» на 9 баллов. «Монако» (29) идет третьим.

Франция - Лига 1. 14-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Монако
Монако
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 – Кавани – 19, 0:2 – Неймар – 52 (пен), 1:2 – Моутинью – 81
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент