«ПСЖ» выиграл у «Монако» и оторвался от преследователей на 9 очков

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в матче 14-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Юлиан Дракслер из-под защитника прострелил во вратарскую, где Эдинсон Кавани сыграл на опережение и подрезал мяч под перекладину. В дебюте второго тайма Марко Верратти забросил мяч на ход Неймару, которого в штрафной «Монако» завалил Алмами Туре. Неймар легко реализовал пенальти, ударив в левый угол.

На 81-й минуте Жоау Моутинью со стандарта пробил в голову Килиану Мбаппе, от которого мяч по высокой дуге залетел в дальнюю девятку.

«ПСЖ» с 38 очками занимает первое место в таблице, опережая «Лион» на 9 баллов. «Монако» (29) идет третьим.