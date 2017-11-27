Глушаков: с днём рождения! Приезжайте ещё!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1) опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором в обнимку с партнёрами по команде произнёс «С днём рождения! Приезжайте ещё!».

При этом Глушаков в своём посте отметил координатора футбольных команд «Зенита» Владислава Радимова, которому вчера исполнилось 42 года. Сегодня же дни рождения отпраздновали главный тренер «Зенита» Роберто Манчини и бывший форвард петербургской команды Александр Кержаков.