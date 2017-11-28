Бубнов: «Спартак» заслуженно полноправно вернулся в чемпионскую гонку

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (3:1).

«На мой взгляд, Манчини нужно было интенсивнее насыщать среднюю линию, закрывать опорную зону, чтобы качественно прессинговать, не дать развернуться атакам «Спартака». При схеме с одним форвардом и пятью полузащитниками у петербуржцев имелось больше шансов навязать борьбу в средней линии, которую они поначалу проиграли. В результате при счёте 0:2 Манчини пришлось проводить экстренную замену до перерыва. Краневиттер не справлялся со своими обязанностями, Луис Адриано, действовавший на позиции плеймейкера, делал всё, что хотел: раздавал острые передачи, проглатывал большие участки поля, а в итоге забил победный мяч.

«Спартак» хорошо двигался, прессинговал соперника, выжимал его во фланги, которые также перекрывал. Манчини надеялся выстроить контратакующую игру через забросы на скоростных Кокорина и Полоза, затруднить красно-белым контроль мяча в центре, но не преуспел, не мог оказывать систематического давления. Впоследствии «Зениту» пришлось идти вперёд большими силами, из-за чего на половине поля гостей образовывались свободные зоны, а это – вотчина «Спартака».



Нельзя не упомянуть момент Кокорина в концовке первого тайма. Реализуй его форвард, сравняй счёт до перерыва, дальнейшие события на поле развивались бы, вероятно, по иному сценарию. Однако результат встречи считаю справедливым. «Спартак» больше владел мячом, создал голевых моментов и заслуженно полноправно вернулся в чемпионскую гонку", — приводит слова Бубнова Sportbox.