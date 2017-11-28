Агент: болельщики «Реала» должны видеть то положительное, что есть в Бэйле

Джонатан Барнетт, агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, считает, что его клиент не пользуется должной поддержкой и пониманием болельщиков клуба. Футболисту сборной Уэльса уже неоднократно проходилось подвергаться освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Считаю, что болельщики «Реала» должны видеть то положительное, что есть в Бэйле. Они должны поддерживать его и относиться к нему с пониманием. Это очень важно для его прогресса. Сам Бэйл хочет до конца своей карьеры играть в «Реале». Он действительно очень любит клуб и город, Ему бывает очень больно, когда его не поддерживают так же, как других игроков, которые слабее его. Такое сумасшествие мне непонятно, это происходит только в Испании», — цитирует Барнетта Fichajes.