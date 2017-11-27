Зидан: хочу снова видеть, как Роналду, Бэйл и Бензема играют вместе

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/16 финала Кубка Испании с «Фуэнлабрада» рассказал о состоянии здоровья Гарета Бэйла, а также признался, что ему не терпится увидеть в деле валлийца бок о бок с Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

«Первый матч получился очень хорошим, теперь нужно завершить начатое. Завтра Бэйл будет с нами и должен сыграть. Хочу как можно скорее увидеть готовым его на 100%, но я не могу сказать, когда это произойдёт. Не знаю, сколько он сыграет завтра.

Не могу сказать, изменится ли тактика после его возвращения. Но я хочу снова увидеть, как Роналду, Бэйл и Бензема играют вместе», — цитирует Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Фуэнлабрада» состоится 28 ноября. Начало – в 23:30 мск. В первой встрече мадридцы добились победы (2:0).