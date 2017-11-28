Пардью возглавит «Вест Бромвич» и получит бонус £ 1 млн, если команда не вылетит

Руководство «Вест Бромвич Альбион» в ближайшие 24 часа должен назвать имя нового главного тренера. Им должен стать известный английский специалист Алан Пардью, который ранее признался, что провёл переговоры с «дроздами».

The Sun сообщает, что главная задача, поставленная перед тренером – сохранить прописку в Премьер-лиге. Если Пардью сумеет это сделать, то ему полагается бонус в размере £ 1 млн (около € 1,1 млн).

Ожидается, что за матчем с «Ньюкасл Юнайтед» (28 ноября) Алан Пардью будет наблюдать с трибуны, а уже в следующем туре появится на тренерском мостике.