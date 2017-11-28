Бывший наставник сборной Чили возглавил команду Саудовской Аравии

Новым главным тренером сборной Саудовской Аравии стал Хуан Антонио Пицци, сообщает Reuters. На этой посту аргентинский специалист сменил своего соотечественника Эдгардо Баусу, который проработал на своей должности всего два месяца.



Пицци стал уже третьим тренером сборной Саудовской Аравии за последние три месяца после того, как Бауса в сентябре был назначен вместо Берта ван Марвейка, который вывел команду в финальную часть чемпионата мира — 2018.



Пицци ранее возглавлял сборную Чили и выиграл с ней Кубок Америки в 2016 году. После невыхода чилийцев в финальную часть ЧМ-2018 он покинул свой пост.

Ранее в СМИ сообщалось, что от работы с Саудовской Аравией отказался румынский специалист Георге Хаджи. Среди кандидатов значился и Карло Анчелотти, но экс-наставник «Баварии» в этой вакансии не был заинтересован.