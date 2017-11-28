Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Произошло это после того, как 30-летний аргентинец продлил контракт с каталонцами до 2022 года.

El Mundo сообщает, что «Барселона» будет платить Месси € 42 млн в год: € 30 млн составляет оклад, а ещё € 12 млн аргентинец будет получать каждый сезон из суммы в € 50 млн, которая полагается футболисту за подписание нового контракта.

Ранее самым высокооплачиваемым футболистом считался нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет € 38 млн в год.