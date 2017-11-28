Дзюба во время матча наступил на шарф «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, находясь на кромке поля во время выездного матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3), наступил на шарф болельщиков красно-белых, который оказался рядом с ним. После чего один из футболистов московской команды попытался вытащить шарф из-под бутс Дзюбы.

Этот поступок вызвал недовольство среди болельщиков «Спартака», которые осудили форварда петербургского клуба в социальных сетях.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за красно-белых до 2015 года, после чего перешёл в состав «Зенита». Накануне он не появился в стартовом составе своей команды, выйдя на замену во втором тайме.

Фотографии эпизода можно посмотреть в «твиттере» Алексея Николаева.