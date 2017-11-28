Черчесов — о жеребьёвке ЧМ-2018: мы не в театре, чтобы выбирать представление

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение по поводу предстоящей жеребьёвки чемпионата мира. Определение состава групп команд финальной стадии турнира, который в 2018 году состоится в России, пройдёт 1 декабря.



Об этом Черчесов рассказал в ходе совместного семинара РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», прошедшего на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



«Что касается жеребьёвки, мы не в театре, чтобы выбирать, на какое представление пойдём. Есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Во второй корзине это Испания — самая сильная команда корзины. Контрольная игра с испанцами была у нас хорошей, но есть команды, которые стабильно хорошо играют на турнирах. Испанцы к ним принадлежат. Это сильная команда, которая будет одним из фаворитов чемпионата мира.

Мы омолодили команду, она стала на 2-3 года моложе относительно прошлогодней. Так сложилась ситуация: кто-то закончил играть, кто-то не соответствует сборной. Молодёжь подросла и даёт о себе знать. Не могу сказать, что сейчас у нас самая рослая команда. Это тоже имеет значение, но не самое главное. На подготовку футболистов влияет много компонентов. Планировать можно одно, а ситуация подсказывает другое. В этом плане важно выбрать правильное направление, а нюансы можно переделать.



Василий Березуцкий принял решение сконцентрироваться на игре за клуб. Всё идёт своим чередом, и в последнее время о возвращении в сборную мы не разговаривали. Последний раз видел его, когда поздравлял с 35-летием", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.