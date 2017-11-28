Черчесов: если мой футболист получает мышечную травму – для меня это пощёчина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что под его руководством ни один игрок не выйдет на поле, если он будет иметь повреждение или не готов в функциональном плане.



Об этом Черчесов рассказал в ходе совместного семинара РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», прошедшего на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



«Ни один футболист при мне ни в клубе, ни в сборной не вышел травмированным. Ни разу. Если мой футболист получает мышечную травму – для меня это пощёчина. Это принципиальный вопрос. Для этого есть я и тренер по физической подготовке. Если футболист лучше по классу, но он травмирован, то нет смысла его выпускать. Он может помочь 20 или 30 минут, тогда его стоит выпускать в конце игры.

Все игроки из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» приезжают в хорошем состоянии. В прошлом году у нас были вопросы к «Локомотиву» и «Зениту», но в этом году всё отлично. Они в хорошем физическом состоянии. Надеюсь, что и мы их возвращаем в клубы такими же. Например, Жирков давно не играл, но к нам приезжает в отличной физической форме», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.