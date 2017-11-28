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Черчесов: если мой футболист получает мышечную травму – для меня это пощёчина

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что под его руководством ни один игрок не выйдет на поле, если он будет иметь повреждение или не готов в функциональном плане.

Об этом Черчесов рассказал в ходе совместного семинара РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», прошедшего на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Ни один футболист при мне ни в клубе, ни в сборной не вышел травмированным. Ни разу. Если мой футболист получает мышечную травму – для меня это пощёчина. Это принципиальный вопрос. Для этого есть я и тренер по физической подготовке. Если футболист лучше по классу, но он травмирован, то нет смысла его выпускать. Он может помочь 20 или 30 минут, тогда его стоит выпускать в конце игры.

Все игроки из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» приезжают в хорошем состоянии. В прошлом году у нас были вопросы к «Локомотиву» и «Зениту», но в этом году всё отлично. Они в хорошем физическом состоянии. Надеюсь, что и мы их возвращаем в клубы такими же. Например, Жирков давно не играл, но к нам приезжает в отличной физической форме», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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