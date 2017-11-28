Панюков: Сарсания для меня был не агентом, а боссом. На похоронах я плакал

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал, каким был бывший спортивный директор питерцев Константин Сарсания, под руководством которого российский футболист работал в «Атлантасе», а затем следом перешёл в «Зенит». 7 октября 2017 года Сарсании не стало. Панюков признался, что плакал на похоронах.

«Я знал, что Сарсания уходит в «Зенит», ещё до последнего матча прошлого сезона за «Атлантас». Вскоре Константин Сергеевич объявил об этом перед всей командой. Сказал, от такого предложения отказываться нельзя, но заверил, что никого не бросит, будет приезжать и помогать. Мне он, кстати, ничего в «Зените» не обещал. Он сразу предупредил, что для начала еду только на просмотр. Если понравлюсь Роберто Манчини, тогда со мной подпишут контракт. Я ведь и подписал его спустя лишь месяц после начала сборов.

Для меня Сарсания был боссом. Агент у меня – Олег Артёмов. С Денисом, сыном Константина Сергеевича, общаемся, он иногда помогает. А сам Константин Сергеевич был человеком, решавшим все самые глобальные вопросы, помогающим найти лучший вариант продолжения карьеры. Например, он звонит Артёмову, сообщает, что всё выяснил, договорился с клубом и уже можно вести переговоры. За Сарсанией часто было последнее слово. Я далеко не сразу осознал, что его больше нет.

О смерти Сарсании узнал от мамы, которая сообщение прислала. Мы в тот вечер обыграли «Томь» — в раздевалке веселье, шутки. Выхожу из душа, смотрю в телефон и… не понимаю. Проскочила мысль, что не так понял или неотчётливо прочитал. Когда сообщил Анатолию Давыдову, он секунд 15 смотрел на меня в ступоре. Радостное настроение мигом сменилось скорбным. Но я всё равно не мог принять, что Сарсания умер. Просто не понимал, как такое может быть – мне, к счастью, близких людей терять не доводилось. Кроме того всегда считал себя сильным, толстокожим человеком. Но на похоронах столько было слез, что в итоге сам не выдержал – заплакал», — рассказал Панюков в интервью «Еженедельнику ФУТБОЛ».