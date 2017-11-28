Ригони: меня удивил российский чемпионат, тут немало крепких команд

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 18-го тура РФПЛ (1:3), отметив, что его удивил российский чемпионат.

«Результат удивил. Но меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьёзным опытом в еврокубках. Думаю, местная Премьер-Лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля — это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться», — цитирует Ригони «Газета.Ru».

Также Ригони поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, где он может сыграть в составе сборной Аргентины.

«Буду этого ждать. Надежды и вдохновения у меня всегда хоть отбавляй. В каждом матче борюсь за то, чтобы попасть в итоговую заявку «альбиселесте». Надеюсь, что и в дальнейшем я буду играть достаточно, чтобы принять участие в чемпионате мира. Буду верить в это до самого последнего момента. И я бы посоветовал аргентинским фанатам приехать в Россию. Летом здесь климат очень хороший, к тому же крупные города очень красивы — что Москва, что Санкт-Петербург», — заключил Ригони.