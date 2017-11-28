Червиченко: всё говорит в пользу того, что с Манчини в «Зените» не угадали

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после встречи 18-го тура РФПЛ, в которой красно-белые на своём поле обыграли «Зенит» со счётом 3:1, высказал мнение о работе главного тренера петербургской команды Роберто Манчини.



«Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Ничего ему не может мешать. Игроков купили лучших: по составу «Зенит» укомплектован лучше «Спартака». Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках, в этом тоже преимущество. У Питера нет футболиста, который должен игру завязывать в центре поля. Нет Витселя или Халка, которые могут и ударить, и отдать. Предъявляют претензии нападающим Кокорину и Дзюбе. А что они должны делать, если им предлагается самим получать мяч в середине поля и что-то придумывать дальше? Естественно, их накрывают, бьют по ногам, а потом говорят, что нападающие не очень хороши. Если вратаря будут с пяти метров расстреливать каждые пять минут, он тоже будет не очень хорош.



Всё говорит в пользу того, что с Манчини не угадали. Угадала сборная России, когда его не взяла и избавила нас от тоски, которую сейчас показывает «Зенит». И не угадали зенитовцы, потому что при наличии таких игроков не думаю, что этого они ждали. Если весной мы не увидим другой «Зенит», то Манчини точно надо просить пробовать себя в других клубах.



Борьба за чемпионство ещё продолжается. Отрыв большой, но, зная способность «Локомотива» не становиться чемпионом при отрыве даже в 11 очков, ещё не всё закончено. Надо будет смотреть, какими команды выйдут в марте на поле. Сегодня судьи благоволят «Локомотиву», а вдруг в марте всё перевернётся, и они начнут более зорко смотреть и не станут ставить пенальти на 93-й минуте. По нынешним кондициям «железнодорожники» хороши, даже несмотря на судейство. Но опять же, «Локо» так хорош, потому что не так хороши остальные команды», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

Червиченко: «Спартак» обыграл «Зенит» в валянии на газоне в последние 20 минут