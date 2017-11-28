Сборная ФНЛ сыграла вничью с командой итальянской Серии В

Сборная Футбольной национальной лиги сыграла вничью со сборной итальянской Серии B в товарищеском матче. Встреча состоялась сегодня, 28 ноября, в итальянском месте Порденоне и завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Футбольной национальной лиги голы забили Александр Соболев («Томь») и Дмитрий Скопинцев («Балтика»), а у сборной Серии B дубль сделал Антонино ла Гумина («Палермо»).

Нынешняя встреча с итальянцами стала уже шестой в истории Футбольной национальной лиги. Сборная ФНЛ ещё ни разу не сумела обыграть сверстников с Апеннинского полуострова.