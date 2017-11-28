Р. Карлос считает, что его гол в ворота Франции был забит благодаря порыву ветра

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос выразил мнение, что его легендарный гол в ворота сборной Франции в 1997 году был забит благодаря удачному стечению обстоятельств.

«Мяч явно шёл мимо цели, но порыв ветра направил его в ворота. Это было чудо», — цитирует бразильца L'Equipe.

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В недавнем интервью Карлос так описал свой знаменитый гол: «Честно говоря, до сих пор не знаю, как это сделал. Это был красивый гол, и для него понадобилось множество тренировок и усердная работа на протяжении всей карьеры».