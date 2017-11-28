Обезьяна передала мяч судье перед матчем чемпионата Японии

Перед матчем чемпионата Японии «Сересо Осака» – «Виссел Кобе» (3:1), который состоялся 26 ноября, мяч главному арбитру встречи передала надрессированная обезьяна. Животное взяло мяч в руки и отдало его арбитру при построении команд в центре поля.

При этом данная акция подверглась критике со стороны организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»).

Глава британского отделения PETA Элиза Аллен заявила: «Обезьян, которые вынуждены выступать на таких мероприятиях, обычно забирают у их матерей сразу после рождения. Чтобы заставить обезьян выполнять глупые трюки, тренеры используют методы, связанные со страхом наказания. Обычно их пугают электрошоком и вырывают им зубы. Мы призываем японскую лигу отказаться от использования животных в подобных мероприятиях».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Goal.