Каждый футболист «Реала» получил € 1 млн за выступление команды в прошлом сезоне

Футболисты и члены тренерского штаба «Реала» сегодня, 28 ноября, получили на свои банковские счета по € 1 млн каждый в качестве бонусов за выступление команды в прошлом сезоне.

По данным AS, за победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов игрокам «Реала» было выделено по € 1,5 млн, а за завоевание Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании — по € 250 тыс. Сумма в € 1 млн была начислена после вычета налогов.

Кроме того каждый футболист и член тренерского штаба «Реала» получил дополнительный рождественский бонус в размере € 110 тыс., но с этих бонусов у каждого будет удержан налог в размере 52% суммы.