Баскаков — о пенальти в ворота «Анжи»: написал Вилкову, что это «левак»

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков заявил, что арбитр Михаил Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота «Анжи» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:2).

«На 43-й минуте мяч попал в руку защитнику „Анжи“ Брызгалову. Мы с Вилковым переписываемся, и я написал ему, что это „левак“. По всем трактовкам это не игра рукой. Это просто „продолжить игру“, не пенальти. Не могу поддержать судью в данном эпизоде», — заявил Баскаков в эфире программы «Свисток».

Видео эпизода можно посмотреть на канале «Анжи» в YouTube.