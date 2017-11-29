Кьеллини: в Серии А лучшая защита означает скудетто, а лучшая атака — статистика

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А с «Наполи», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск. Кьеллини пропустил игру 14-го тура с «Кротоне», но уверен, что будет готов к битве с неаполитанцами.

«Я в порядке и смогу сыграть против „Наполи“ в пятницу. Это будет важная игра, осознаем это, но мы сейчас на хорошем ходу. Уважаем „Наполи“, но хотим доказать, что достойны быть на вершине турнирной таблицы к маю.

В любом случае, сезон не заканчивается в пятницу, но все признают, что поражение будет трудно переварить. Мы не хотим даже думать об этом, потому что должны выйти и показать великолепную игру.

У «Наполи» лучшая защита в лиге? Наша цель в том, чтобы наша защита стала лучшей по итогам сезона. В 90 процентах случаев это означает завоевание скудетто, тогда как лучшая атака — всего лишь статистика. Для нас было бы очень важно не пропустить на «Сан-Паоло», потому что это самое тяжёлое испытание для любой команды Серии А", — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.